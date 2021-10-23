За первые 6 дней старта благотворительного проекта "Твоя Мрія", организованного шоу "Твій день" на 1+1 вместе с партнерами, сбор преодолел цифру в один миллион гривен, и взносы продолжают поступать. Благотворительная инициатива продолжится до 15 декабря включительно. Мы сможем помочь больше!

С начала этой недели, 18 октября, дневное шоу "Твій день" на канале 1+1 объявило о старте благотворительного проекта "Твоя Мрія", созданного вместе с благотворительным фондом "Крона" и компанией "Ніко Мегаполіс". В прямом эфире презентовали маленькую красную машину как большой благотворительный подарок. По опросам, это была мечта многих зрителей, и звезды Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Руслана Писанка, Владимир Рабчун, Стася Ровинская, Влад Яма решили ее осуществить! Но не просто так, а объединить всех желающих вокруг благородного дела для всей страны. Шанс получить итальянскую машину со стеклянной крышей есть у того, кто сделает благотворительный взнос на закупку необходимого оборудования в новое отделение акушерской кардиологии для Института Амосова на сайте mriya.1plus1.ua.

На призыв о помощи исцелить сердца мам и новорожденных откликнулись около 5000 раз, и прислали уже 1 миллион гривен, и сбор продолжается дальше! Каждый взнос от 200 гривен - это еще один удар сердца! Самая большая одноразовая благотворительная сумма была зафиксирована в размере 3000 гривен! И от ажиотажа неравнодушных украинцев два раза сайт давал сбой! Почти каждые три минуты новый благотворительный взнос! Взрывная активность!

Дальше больше! Стартовал второй миллион сбора плюс! До 15 декабря включительно "Твоя мрія" может собрать еще много важных гривен на помощь отделению "акушерской кардиологии" в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Врачам в работе по спасению жизней очень надо: СРАР-аппараты чтобы новорожденные могли дышать полной грудью, шкаф для стерилизации медицинских инструментов, гинекологическое оборудование, хирургический аспиратор для безопасных операций и реанимации, ультрафиолетовую лампу, современные кровати и мебель для палат, а также учебную лабораторию с симуляционным оборудованием и прочее.

"Вы герои! За первые шесть дней мы уже собрали 1 миллион 25 тысяч гривен и теперь можем приобрести два немецких реанимационных бокса для новорожденных Lifetherm 2002 и две специальные прикроватные тумбочки. Одна система стоит 490 тысяч гривен, так что на две пойдет 980 тысяч гривен, и 45 тысяч гривен на тумбы.

И у каждого из вас, друзья, есть шанс стать владельцем итальянской машинки! Мы очень благодарны и увеличиваем количество подарков для вас! Каких именно - пока сюрприз! Следите за эфирами "Твого дня" и узнаете подробности", - Егор Гордеев, продюсер "Твого дня" и телеведущий.

"Вы в "Твоїй мрії" точно выиграете, даже если автомобиль достанется кому-то другому. Вы будете знать, что помогли мамам выздороветь и выжить, а малышам родиться", - сказала Лидия Таран.

Призывают присоединиться к этой кампании добра и благодарят всех участников, которые помогают, - певец и музыкант MONATIK, певицы Ассия Ахат и Вера Кекелия, актриса Ольга Сумская, телеведущие Соломия Витвицкая, Лидия Таран, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, Святослав Гринчук, Людмила Барбир, Юрий Горбунов и звезды TikTok Top Team House.

"Нам, всему коллективу Национального Института имени Амосова очень приятно, что благотворительная инициатива "Твоя мрія" направлена ​​на помощь Института. И то, что наше новое направление "акушерская кардиология" нашла отклик в сердцах людей. Это довольно молодая отрасль кардиологии, но чрезвычайно важная. Мы несколько лет мечтали о новом отделении, где сможем помогать женщинам с тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями родить ребенка, где будет самое современное оборудование, комфортные и безопасные условия и для мамы, и для новорожденного. Благодаря вашей инициативе эта мечта становится реальностью. В таком отделении мы сможем встречать на свет маленьких украинцев, лечить и сохранять жизнь тысячам женщин со всей страны", - прокомментировал Сергей Олегович Сиромаха, главный врач Национального Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Оставляли много теплых слов в соцсетях и подписчики 1+1 и "Твій день":

"Делать добро - это круто! Классный проект"; "Это важное дело именно сейчас, во времена ковида"; "Хорошее дело! А вы, ведущие 1+1 замечательные люди, которым я доверяю! Автомобиль - это мечта моя и моих детей. Но не важно, выиграем мы или нет, теперь мы точно стали частью большого добра. А добро оно обязательно вернется"; "Я уже перечислила деньги. Верю, что добро возвращается"; "Помощь детям - это святое"; "Спасибо вам за доброе дело, а нам зрителям за то, что присоединились к доброму делу".

Сбор средств в благотворительном деле "Твоя мрія" продлится до 15 декабря включительно. Победителей – владельца новой итальянской красной машины и других сюрпризов - объявят в прямом эфире шоу "Твій день" на 1+1. Смотрите.

Автор: Иван Бойко