После 27 июня заметно улучшится торговля. У всех, кто работает в этой сфере, ощутимо вырастет касса, отмечает астролог Влад Росс.

23 июня Меркурий прекратил свое ретроградное («попятное») движение и перешел в стационарное, то есть самое расслабленное, движение и будет двигаться так 23-27 июня. Поскольку Меркурий символизирует коммерцию, деньги, финансы, торговлю, эти сферы начнут постепенно оживать, и дела в них пойдут активнее.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал астролог Влад Росс.

Читайте такжеНе любят ждать: астрологи назвали самые нетерпеливые знаки ЗодиакаПосле 27 июня Меркурий полностью перейдет в директное движение, а потому в июле и августе мы в полной мере прочувствует активизацию торговли и денежных дел, отмечает астролог.

"Если на ретроградном Меркурии обвалился биткоин и многие мировые валюты, то после того, как эта планета изменила движение, эти валюты начнут заметно укрепляться. Экономика оживет, начнут расти фондовые рынки, будет расти биткоин, станут укрепляться многие цифровые валюты, то есть в июле-августе произойдет стабилизация экономической ситуации и заметное улучшение микроклимата мировой экономики", - говорит Влад Росс.

"Эта тенденция начнется сейчас, и здоровая экономическая ситуация будет сохраняться вплоть до октября. В октябре же мировая экономика вновь может обвалиться", - добавил астролог.

По его словам, с прекращением ретроградности Меркурия начнет укрепляться и гривна. В последние два месяца лета неплохо пойдут инвестиции в украинскую экономику.

После 27 июня заметно улучшится торговля. У всех, кто работает в этой сфере, ощутимо вырастет касса, начнется приток денег, инвестиций, вырастут продажи.

Кроме того, при директном Меркурии более удачными станут поездки, и их попросту будет гораздо больше.

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Автор: Ольга Броскова