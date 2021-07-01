«МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» как часть крупного международного ритейлера METRO AG поддерживает глобальные тенденции по сохранению окружающей среды и начинает 6-недельную кампанию, целью которой является уменьшение «экологического следа» благодаря привлечению социально ответственных поставщиков сети и повышению уровня информированности клиентов торговых центров METRO в отношении товаров с более дружественной к окружающей среде упаковкой.

Использование пластика в пищевой отрасли является довольно распространенной практикой, ведь именно такая упаковка обеспечивает качество товаров, помогает бороться с пищевыми отходами и отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, особенно в условиях пандемии COVID-19. Однако обратная сторона использования этого материала, который будет разлагаться сотни лет, мотивирует ответственный бизнес объединяться и искать пути уменьшения использования пластика, предлагая и информируя клиентов о более дружественных к окружающей среде товарах. Так, компания «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» объединила социально ответственных поставщиков сети, которые сосредоточены на уменьшении использования пластика в упаковке своих товаров и руководствуются принципом 3R (сокращать, вторично перерабатывать, повторно использовать), в глобальной кампании «Меньше пластика на полках METRO».

Именно информацией о товарах, в упаковке которых поставщики используют меньше пластика, например, заменена пластиковая упаковка на более дружественную к окружающей среде альтернативу, благодаря редизайну упаковки уменьшено использование первичного пластика, заменены элементы упаковки на вторично переработанный пластик и прочее, «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» делится со своими клиентами при помощи офлайн каналов в торговых центрах и благодаря диджитал-каналам. Такие шаги позволяют покупателям узнать о более дружественных к окружающей среде товарах и сделать выбор в их пользу, таким образом, уменьшив собственный «экологический след».

Благодаря ассортименту собственных торговых марок, компания METRO также вносит собственный вклад в кампанию «Меньше пластика на полках METRO». Руководствуясь принципом 3R, начиная с 2014 года, команда METRO в 17 странах присутствия компании активно работает над уменьшением использования пластика в упаковке своих собственных торговых марок. В 2018 году компания обязалась на глобальном уровне уменьшить к 2023 году пластиковую упаковку в собственных торговых марках METRO на 300 тонн. Согласно результатам финансового года 2019/2020 (октябрь 2019 г. – сентябрь 2020г.), цель уже превышена почти в полмиллиона килограмм, а, именно, уменьшено использование пластика в упаковке своих торговых марок на 491 тонну.

На этом компания не останавливается и продолжает активно внедрять в свою деятельность лучшие международные практики в данной сфере и ищет локальных производителей альтернативных видов упаковки, которые могли бы обеспечить потребности компании в полном объеме.

«Глобальная кампания «Меньше пластика на полках METRO» началась в 24 странах присутствия компании с объявления об интернациональном многолетнем сотрудничестве между METRO и Plastic Bank, инновационной организацией, главной целью деятельности которой является построение этической экосистемы переработки пластиковых отходов, не дав им попасть в океаны. В рамках сотрудничества компания METRO поставила себе достаточно амбициозную цель - за первые 12 месяцев собрать и передать на повторную переработку более 65 миллионов пластиковых бутылок. Для реализации этой цели METRO решила объединить социально ответственных поставщиков и клиентов сети, – комментирует Олеся Оленицкая, Директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Кэш энд Керри Украина", – METRO Украина также понимает и принимает всю ответственность перед мировым сообществом за влияние, которое оказывает ежедневное использование пластика на экологию планеты. Именно поэтому уменьшение отходов пластика – одна из ключевых стратегических задач компании, которая обязательна к выполнению в каждой стране присутствия компании включая Украину. Поэтому наше подразделение тоже присоединилось к реализации стратегии группы и пригласило украинские филиалы международных компании принять участие в глобальной инициативе.

Наша страна сейчас находится в переходном периоде развития сектора управления отходами. За последние годы Украина сделала несколько важных начальных шагов для изменения ситуации. Мы уверены, что успешная реализация этого процесса возможна только при поддержке ответственного бизнеса, поэтому готовы максимально помогать обществу в этом направлении", – суммируетОлеся Оленицкая.

"Кока-Кола уже много лет воплощает в Украине свои глобальные обязательства в сфере устойчивого развития, в частности реализуя проекты в области обращения с отходами в рамках стратегии "Мир без отходов". Это всемирная инициатива, цель которой к 2030 году собирать и перерабатывать в мире такое же количество упаковки, которое компания выпускает на рынок. За 2020 год Кока-Кола в Украине собрала и переработала 43% эквивалента упаковки, которую она выпустила на рынок. Также мы ставим перед собой амбициозные цели по уменьшению веса упаковочных материалов которые используются при производстве. Именно поэтому в 2020 году мы уменьшили вес пластиковой крышки на 18%, что позволило сократить использование пластика более чем на 200 тонн в год", - отметил Андрей Бублик, директор по связям с государственными учреждениями и коммуникациям Кока-Кола Бевериджиз Украина.

"Пепсико в Украине, как и во всех странах своего присутствия, стремится достигать лидерства на рынке ответственным путем: заботясь о климате, сохранении окружающей среды и экономно используя природные ресурсы. Наша компания обязалась постепенно уменьшать свой экологический след и свести к 0% выбросы парниковых газов в атмосферу уже к 2040 году. Сокращение первичного пластика и увеличение содержания переработанного пластика в упаковке наших напитков – часть плана компании и важное звено в достижении поставленных целей. Бренд Lipton Ice Tea первым в Украине перешел на использование упаковки из 100% переработанного пластика - rPET, пригодного для дальнейшей переработки и использования в пищевой промышленности" - прокомментировала Алина Матківська, руководитель отдела корпоративных коммуникаций PepsiCo в Украине.

"Наша работа сосредоточена на трех принципах - Reduce (сократить потребление), Reuse (использовать повторно), Recycle (переделать). В компании P&G реализуется много пилотных проектов по разработке и тестированию новых продуктов и новых решений в области упаковки, которые приблизят нас к глобальной цели - сокращение отходов из пластика.

К 2030 году компания P&G обязалась сократить использование первичного пластика в упаковке на 50%. Это амбициозная цель, которую мы достигнем за счет облегчения упаковки, большего использования переработанного пластика, а также перехода на более концентрированные формы продукции (например, капсулы для стирки Ariel PODs) и, когда это целесообразно, альтернативные материалы. По нашим оценкам, это позволит отказаться от использования более 300 000 тонн первичного пластика.

Наши бренды прилагают усилия для увеличения доли переработанного пластика в составе своей упаковки. В Европе бутылки средств для стирки Ariel уже состоят из переработанного пластика на 25%, а упаковка Lenor и Mr Proper на 50%. Head & Shoulders, Pantene и Aussie, увеличили объемы использования переработанного пластика в бутылках на 25%. Прозрачные бутылки средства для мытья посуды Fairy на 25% состоят из переработанного пластика", - рассказывает Дмитрий Киселев генеральный директор Проктер энд Гэмбл в Украине.

"Компания Henkel стремится, чтобы к 2025 году 100% наших упаковочных материалов были пригодными для переработки или повторного использования. Кроме того, мы стремимся сократить количество первичных пластмасс, получаемых из полезных ископаемых, в наших потребительских товарах на 50 процентов. Мы намерены достичь этого за счет увеличения доли переработанного пластика до более чем 30 процентов в ассортименте Henkel в мире, сокращения объема пластика.Например, бутылки средств для деликатной стирки Perwoll на 50% состоят из переработанного ПЭТ-пластика (касается бутылок средств Perwoll объемом до 3 л) и пригодные для переработки. К тому же мы распространяем свои идеи по экологическому развитию среди партнеров и поставщиков", - комментирует Денис Шубин, руководитель департамента по продажам Henkel, средств для стирки и ухода за домом.

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Автор: Григорий Бондарь