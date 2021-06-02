К Международному дню защиты детей компании "МЕТРО Кэш энд Керри Украина", "Проктер энд Гембл Украина" и "HiPP Украина" присоединились к проекту благотворительной платформы dobro.ua по сбору средств на закупку мобильного видеобронхофиброскопа для маленьких пациентов "Охматдета".

Каждый год в отделениях хирургии новорожденных крупнейшей больницы Украины спасают жизнь более 1000 детей со всех уголков нашей страны. Это дети, которые нуждаются в немедленном операционном вмешательстве, ведь именно от работы хирурга зависит их жизнь. "Глазами врача" в проведении хирургических операций, связанных с заболеваниями легких, является видеобронхофиброскоп. Цель проекта "Помощь маленьким пациентам Охматдета" – купить современный прибор, который поможет врачам проводить современную диагностику и операции у самых маленьких пациентов.

Финансирование государства не обеспечивает закрытие этой потребности для больницы, поэтому в феврале 2021 года проект разместили на платформу dobro.ua, чтобы неравнодушные доноры помогли собрать необходимую сумму для закупки этого дорогостоящего оборудования. Компания METRO Украина совместно с партнерами объединились и перечислили 509 000 гривень – сумму, которой не хватало для приобретения мобильного видеобронхоскопа.

«Команда платформы dobro.ua благодарит ответственный бизнес, что благодаря их поддержке мы спасем жизнь тысячам малюток, ведь мобильный видеобронхофиброскоп Olympus MAF-DM2 – это мечта каждого хирурга. Именно это современное оборудование позволяет проводить своевременную диагностику пороков развития гортани, трахеи, бронхов и легких, обеспечивать отдельные этапы хирургических вмешательств на органах дыхания, контролировать течение и результат лечения в сложной группе пациентов раннего возраста. Это означает, что у врачей будет еще больше возможностей оказать современную медицинскую помощь маленьким крохам и иметь больше шансов на их спасение», – рассказывает Юная Чанковская, менеджер по работе с корпоративными донорами благотворительной платформы dobro.ua.

"Новорожденные малыши появляются на этот свет совсем не готовыми к первым испытаниям и именно от оперативного вмешательства врачей зависит, какие шансы они будут иметь на жизнь. Поэтому, увидев на благотворительной платформе проект по сбору средств на закупку видеобронхофиброскопа, наша компания сразу начала действовать, объединив усилия с нашими партнерами. Уже в середине июля это современное оборудование, которое специально заказывается из заграницы, установят в отделении "Охматдета" для спасения маленьких жизней", - комментирует Елена Вдовиченко, директор "МЕТРО Кэш энд Кэри Украина".

"Уход - это не просто хорошее слово для P&G, это принцип нашей ежедневной работы. Компания уже более 28 лет заботится о здоровом развитии детей в Украине и сотрудничает с локальными и глобальными партнерами ради улучшения жизни малышей. Для маленьких пациентов "Охмадита" каждый новый день - это борьба. Мы рады присоединиться к инициативе наших единомышленников по сбору средств на современное оборудование для спасения жизней и надеемся, что делаем эту борьбу немного проще для малышей», – комментирует Дмитрий Киселев, генеральный директор "Проктер энд Гэмбл Украина".

"Мы, как компания, которая уже более 100 лет производит детское питание, с особой ответственностью относится к здоровью маленьких потребителей, и не можем оставаться в стороне, когда младенцы нуждаются в нашей помощи.

Именно поэтому мы присоединились к хорошему общему делу – сбору средств для закупки видеобронхофиброскопа для маленьких пациентов «ОХМАТДЕТа». Мы рады, что вместе с партнерами нам удалось собрать необходимые средства, что позволит сохранить тысячи маленьких жизней», – комментирует Ольга Левитан, директор ООО «Хипп Украина».

Справка о METRO

"МЕТРО Кэш энд Кэри Украина" вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-мя классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3-мя магазинами оптовой торговли «Бери Вези» в Тернополе, Луцке и Чернигове. За 17 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж компании» МЕТРО Кэш энд Кэри Украина " за 2019/2020 финансовый год (октябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г.) составил 754 млн. евро. "МЕТРО Кэш энд Кэри Украина" входит в состав METRO. Больше информации: www.metro.ua

METRO – это ведущая международная торговая оптовая компания, что специализируется на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая свыше 16 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO: уже на протяжении 7 лет подряд компания входит в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index. Компания представлена в 34 странах и предоставляет рабочие места более 97 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2019/2020 финансовом году составил 25,6 млрд. евро. Больше информации: www.metroag.de

Справка о dobro.ua

Платформа dobro.ua – это первая и крупнейшая в Украине фандрайзингова платформа онлайн-благотворительности, эффективный и современный инструмент для привлечения средств на благотворительные и социальные проекты любого направления. Деятельность платформы dobro.ua с 2012 года осуществляет Международный Благотворительный Фонд «Украинская Биржа Благотворительности». Обеспечивая прозрачность и подотчетность, платформа позволяет благотворителям быть уверенными, что их пожертвования получат непосредственно те, кто нуждается в помощи. За 9 лет работы фонд привлек на благотворительность более 363 млн грн, поддержал более 6 000 социальных и благотворительных проектов и стал победителем и лауреатом главных украинских благотворительных конкурсов и рейтингов.

Справка об "Проктер энд Гэмбл Украина»

«Проктер энд Гэмбл Украина» предлагает потребителям одно из широчайших портфолио высококачественных и инновационных брендов, среди которых Always®, Ariel®, Blend-a-Med®, Fairy®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide® Mr Proper®. Компания P&G ведет деятельность в 70 странах мира. В Украине компания работает с 1993 года и представлена главным офисом в Киеве и двумя заводами, работающих по системе Ноль Производственных Отходов на Свалках (Zero Manufacturing Waste To Landfill). С самого начала деятельности в Украине, компания воплощает свою цель улучшать жизнь людей, заботиться о здоровье, чистоте и гигиене своих потребителей и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. За 2020 год компания передала помощь через благотворительных партнеров на сумму более 6 млн гривен для общин, социальных учреждений и больниц. Чтобы узнать больше о компании, ее бренда, пожалуйста, посетите сайт www.mypgworld.com.ua

Справка об «НІРР Украина»

Компания HiPP-ведущий производитель органического детского питания в Европе. Компания представлена в более чем 60 странах мира, является экспертом в производстве детского питания с более чем 100-летним опытом.

HiPP-первый в мире производитель детского питания, получивший официальное право маркировать свою продукцию знаком "Organic" на этикетках. Компания является первопроходцем органического выращивания с 60-летним опытом и крупнейшим в мире переработчиком органического сырья.

HiPP является брендом органического детского питания № 1 в мире согласно данным Euromonitor International.

Компания HiPP вот уже более пяти десятилетий придерживается принципов устойчивого развития и выступает за сознательное и бережное обращение с такими сферами, как природа, человек и экономика, Сохранения окружающей среды и природы в ее первозданном виде – один из основных принципов компании HiPP.

Производственные мощности компании, на которых изготавливается продукция и поступает в Украину, находятся в Германии, Хорватии, Австрии, Швейцарии и Венгрии. Количество органических ферм - около 6000 с общей площадью, обрабатываемой 15000 га.

Компания производит молочные смеси для грудничков, каши, чаи, продукты прикорма, детскую косметику, косметику для беременных женщин и кормящих мам.

Философия компании - "Производство здорового детского питания высочайшего качества в гармонии с природой". Больше информации: https://www.hipp.ua/

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Автор: Иван Бойко