Астрологи назвали три знака Зодиака, которые любят возвращаться к своим бывшим.

Астрологи в данный рейтинг отнесли Овнов, Близнецов и Раков. И совсем непонятно, почему их тянет назад.

Об этом сообщает Клубер.

Овен

Возвращение к прошлому может начаться просто со "случайного" звонка. При этом есть все шансы, что с бывшим партнером вы можете построить счастливую семью.

Близнецы

У вас есть способность напоминать о себе даже на уровне подсознания. И если изначально вам кажется, что вы уже напрочь забыли человека, не стоит все же торопиться с выводами.

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Рак

Вас всегда тянет к тем, кого вы когда-то любили. Вы не устоите, потому что захотите получить еще одну дозу счастья. И, кто знает, может в этот раз вы не расстанетесь.

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Автор: Диана Могилевич