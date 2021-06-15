Астрологи в данный рейтинг отнесли Овнов, Близнецов и Раков. И совсем непонятно, почему их тянет назад.
Об этом сообщает Клубер.
Овен
Возвращение к прошлому может начаться просто со "случайного" звонка. При этом есть все шансы, что с бывшим партнером вы можете построить счастливую семью.
Близнецы
У вас есть способность напоминать о себе даже на уровне подсознания. И если изначально вам кажется, что вы уже напрочь забыли человека, не стоит все же торопиться с выводами.
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Рак
Вас всегда тянет к тем, кого вы когда-то любили. Вы не устоите, потому что захотите получить еще одну дозу счастья. И, кто знает, может в этот раз вы не расстанетесь.
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