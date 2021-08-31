Уважаемые медиа-представители!

Приглашаем Вас стать информационным партнером топ-события года международного турнира по гольфу "Diplomatic Golf for Good"в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, который будет проведен 4 сентября 2021 года на территории Киевского Гольф Клуба "GolfStream".

Турнир будет проходить при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа, Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova и "Winner Imports Ukraine". Организационный партнер – Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств.

В турнире примут участие международный и украинский дипломатический корпус, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры и спортсмены.

Главная цель мероприятия - укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа.

В настоящее время подтвердили свое участие следующие страны:

Австрия, Бельгия, Италия, Латвия, Объединенные Арабские Эмираты, Корея, Турция, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Ирак, Молдова, Вьетнам, Палестина, Египет.

Дата проведения: 4 сентября 2021 года; Место проведения: Киевский Гольф Клуб "GolfStream"; Время проведения: 09:00-19:00;

Исполнительный директор Гольф-турнира Марина Шевченко +380678111143 [email protected] golf-events.com.ua

Автор: Иван Бойко