21-22 октября в Киеве проходил ежегодный многоформатный международный выставочный Форум Telecom IT Media, где поднимались актуальные темы для телеком и медиа сообщества относительно сферы медиа, дистрибуции и монетизации контента и ряда технологий вокруг этого, а также подводились годовые итоги отрасли. Шла речь и о борьбе с пиратством, в частности в контексте дискуссии по спортивному контенту.

В сессии "Большой спорт — большие деньги" приняли участие Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы "‎Чистое небо", Александр Сухманский, главный редактор телеканала Xsport, входящего в Инициативу, Николай Рекеда, руководитель Комитета стандартов IAB, и Виталий Силаев, программный менеджер Favbet. Модерировал Владимир Кондрашов, НВ бизнес.

Во время дискуссии обсуждались различные способы монетизации спортивного контента и подходы к борьбе с транслирующими его нелегальными ресурсами. Вячеслав Миенко отметил, что защита спортивного контента более сложная, чем развлекательного, ведь срок его жизни очень короткий и обычно не выходит за пределы прямых трансляций. И здесь возникает вопрос, как сбалансировать защиту и монетизацию: например, дистрибуция контента в интернете через провайдеров позволяет заработать больше. В то же время растет и риск, ведь если параллельно пиратский ресурс все это транслирует бесплатно, монетизация очень страдает.

Николай Рекеда уверен, что стандартные способы монетизации уже не работают. Если раньше основным и эффективным путем была трансляция на ТВ и спонсорство, то сейчас существует много возможностей потребления контента и, соответственно, различные варианты заработка для правообладателя. Способ дистрибуции уже не так важен, важна ценность самого контента, потребляемого зрителем. Говоря о рекламе, Николай подчеркивает необходимость доносить брендам информацию о незащищенном рекламном пространстве, вследствие чего можно испортить свою репутацию.

"‎Пиратство — это зло, потому что это бизнес. Уменьшая денежные потоки пиратов – уменьшаем пиратство как явление. Нелегальные сервисы за счет низких цен рушат рекламный рынок, создавая недобросовестную конкуренцию", — акцентирует внимание Вячеслав Миенко.

В помощь правообладателям, а также рекламным агентствам и платформам работает сервис blacklists.org.ua, созданный в 2017 году Инициативой "‎Чистое небо" и Украинской антипиратской ассоциацией, где регулярно размещается информация об актуальных нелегальных ресурсах. Также при содействии "Чистого неба" в 2020 году Украина присоединилась к международному блеклисту WIPO Alert, созданному Всемирной организацией интеллектуальной собственности, который идентичен в подходах с национальным. Туда уже попали первые четыре украинских ресурса. Скоро выйдет совместный гайд "Чистого неба" и IAB Украина, который поможет рекламодателям разобраться с этим инструментом. Это будет третий из серии таких гайдов, помогающих участникам рекламного рынка систематизировать подходы и инструменты в мониторинге ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности.

Вячеслав Миенко: "Среди крупных рекламодателей стало гораздо меньше тех, кто размещается на пиратских ресурсах. Более 70% такой рекламы в 2020-2021 приходится на беттинг и онлайн-казино". Виталий Силаев прокомментировал этот факт, отметив, что для компаний, занимающихся беттингом, существует куча ограничений в рекламе, что вынужденно приводит их на нелегальные сайты, и это проблема для индустрии.

Какие еще есть инструменты, чтобы лишить пиратский бизнес финансирования? Наиболее эффективным является использование технологий в связке с законодательством. В частности, в 2017 году при содействии "Чистого неба" финансирование пиратства появилось как состав преступления в рамках статьи 176 ст. ККУ. В настоящее время Инициатива ведет переговоры с профильными комитетами ВРУ на предмет его выделения в отдельную статью. Это поможет наконец-то внести ясность, каков состав этого преступления, и эффективнее преследовать преступников. Среди других законодательных инициатив "Чистого неба" — запрет рекламы на пиратских ресурсах.

На другой сессии ТIM говорили о таком инструменте как блокировка контента, используемая обычно для кибербезопасности и в том числе для борьбы с пиратами. Такой способ вызывает неоднозначные реакции со стороны некоторых участников рынка, в частности интернет-провайдеров. Впрочем, это вызвано в большей степени не инструментом как таковым, а несовершенством его использования. Вот что думает по этому поводу один из участников сессии Александр Папуця, руководитель адвокатского объединения Smartsolutions: "Безусловно, время для решения вопроса ограничения нелегального распространения контента в интернете давно пришло. Эту практику уже превратили в законодательные нормы многие страны Европы и мира. Понятно, что не всем игрокам рынка услуг в этом секторе такие инициативы по душе, но нужно задуматься, как в будущем может развиваться сфера производства качественной медийной продукции без надлежащей защиты в современной цифровой среде. Существует немало сложностей в том, чтобы быстро и эффективно реагировать на стремительно возникающие правонарушения в мировой паутине (в т.ч. технического характера). Но без формирования прозрачного подхода и решительных шагов в этом направлении общество и государство рискуют потерять многие позиции".

В целом вопросы защиты контента от пиратов поднимали на различных сессиях TIM, что демонстрирует готовность участников рынка к диалогу об этой проблеме, а также назревшую потребность в том, чтобы совместными усилиями ослабить нелегальный бизнес.

Автор: Григорий Бондарь