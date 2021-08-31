Системы "все-в-одном" против ноутбуков — кто кого победит в состязании за потребителя.

Помимо классических решений в виде настольных и мобильных компьютеров, для создания парков техники в офисах, либо домашней цифровой экосистемы, производители предлагают альтернативные решения в виде тонких клиентов, неттопов и систем all-in-one, также известных как моноблоки, причем последние приобретают все большую популярность.

Моноблок для дома или офиса

Компьютер моноблок "все-в-одном" — современное решение, которое сочетает удобство и компактность, и в случае домашнего применения, или функционирования в условиях офиса, отличают следующие преимущества и особенности:

занимает сравнительно меньше места, чем традиционный настольный ПК;

обеспечивает удобство использования, как и десктоп;

большой дисплей (обычно 22–27 дюймов) вмещает больше информации, чем экран ноутбука;

тихая работа и продвинутое охлаждение — к примеру, моноблоки Acer отличает минимальный шум при работе, а то и полное его отсутствие в моделях без активного вентилятора Aspire C22;

стильный дизайн смотрится намного привлекательней громоздкого десктопа.

В полной мере выбор моноблока для обустройства рабочего места или в роли домашнего центра развлечений обусловлен отсутствием необходимости часто перемещать устройство. К тому же для оптимизации работы компьютера AiO потребуется источник бесперебойного питания.

Ноутбук как решение для домашнего или офисного применения

Мобильные компьютеры в качестве замены полноразмерной настольной системы для дома или рабочего применения — повсеместная практика, у которой есть как преимущества, так и слабые стороны:

компактность — ноутбук легко переносить, это удобно если сотрудникам необходимо работать вне офиса или на дому;

автономность — мобильные ПК нечувствительны к скачкам напряжения или кратковременным сбоям электросетей;

производительность — по мощности лэптопы среднего и начального уровней сопоставимы с моноблоками, но топовые конфигурации для игр или профессионального творчества не уступают настольным ПК.

Для работы в качестве полноценной замены настольного компьютера, ноутбук требует подключения внешнего монитора, клавиатуры и мыши, что нивелирует компактность такого решения.

Моноблок или ноутбук — как сделать верный выбор

При сопоставимой производительности моноблок предоставляет больше удобства и функциональные возможности "большого" компьютера, но полностью лишен автономности. Ноутбук наоборот, хоть и проигрывает в размере экрана, но компактные габариты и запас автономности, которого хватает на несколько часов работы от батареи, позволяет свободно перемещать устройство и работать практически где угодно. Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что моноблок обеспечивает более продуктивную работу именно при стационарном использовании, а ноутбук, пусть даже класса DTR, это мобильное решение, отлично приспособленное работать где угодно.

Автор: Григорий Бондарь