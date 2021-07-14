Крутые интерактивные зоны, сортировочные станции, портал в невероятный мир украинских Карпат и наша любимая природная Моршинская на главном летнем фестивале страны

Моршинская на Atlas Weekend — это семь дней крупнейшего фестиваля Восточной Европы, сотни часов танцев, терабайты музыки в сердце, миллионы улыбок и воспоминаний на всю жизнь. Это крутые тематические аттракции, сортировочные станции, зажигательная детская зона "Моршинская Спортик", уголок с заботой о самых маленьких посетителях от "Моршинки", подарки, ежедневная поддержка гидробаланса и развлечения для взрослых и детей. Это атмосфера заповедных гор посреди большого города и любовь, которая объединяет нас в ритме Моршинской.

"Это была невероятная незабываемая неделя, которую мы вместе с вами провели на Atlas Weekend. Мы релаксировали в главной зоне, посвященной месту рождения природной Моршинской, погружались в "карпатские джунгли " со "Спортиком" и безопасно и комфортно проводили время с самыми маленькими в зоне "Моршинки". Мы сортировали ПЭТ, банки, бумагу, одноразовые маски и перчатки прямо на территории фестиваля, вместе учились потреблять разумно и ценить мир вокруг.

А еще — конечно, мы поддерживали гидробаланс, смаковали новинки и наслаждались любимыми напитками: "Моршинка" для самых маленьких, "Спортик" для школьников, природная негазированная 1,5 л в течение дня, Моршинская с ароматами — для полезного освежения, уникальный Pine Water — для вкусовых путешествий до вершин горных Карпатских лесов. Мы уже ждем следующий Atlas Weekend, чтобы снова встретиться с вами", — рассказывает директор по маркетингу ИDS Borjomi Ukraine Анатолий Гордеев.

Напомним, что в этом году Моршинская стала официальным партнером Atlas Weekend, подготовила сразу 4 развлекательные тематические зоны для взрослых и детей 0+ и установила 7 сортировочных станций на территории фестиваля.

Будь здоровым. Будь в форме. Будь с Моршинской на самых крутых событиях в Украине!

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Автор: Григорий Бондарь