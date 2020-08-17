На АЗК «БРСМ-Нафта» топ-менеджмент заправлял авто и общался с клиентами

Национальная сеть автозаправочных комплексов «БРСМ-НАФТА» традиционно устроила «День общения», в рамках которого полсотни сотрудников руководящего состава по всей Украине стали операторами и «пистолетчиками», чтобы ближе пообщаться с клиентами, получить отзывы и пожелания по улучшению качества сервиса.

Кроме того, под известным топливным брендом украинцам представили новый формат комплексов «Good market» - полноценный супермаркет с заправкой. В магазинах можно найти товары основных продовольственных групп: молочная, мясная продукция, овощи, фрукты, а также функционирует отдел кулинарии, в котором можно приобрести готовые блюда украинской и европейской кухни.

«Работники БРСМ-НАФТА всех уровней ориентируются на эффективность выполнения работ и отличное знание продуктов - как топлива, так и товаров, которые мы предлагаем. Качество и своевременность - основные составляющие репутации всей сети », - рассказывает Александр Мельничук, директор департамента стратегического маркетинга сети «БРСМ-Нафта», который в этот день выступал в роли автозаправщика на АЗК в Киеве, - «Этот проект позволяет не просто окунуться в эпицентр повседневной рабочей атмосферы, мы хотим, чтобы клиент максимально продуктивно тратил свое время, поэтому объединили в одной локации супермаркет, кафе и заправку».

На сегодняшний день сеть «Good Market» насчитывает 5 маркет-комплексов формата «3 в 1», однако количество и ассортимент товара будет увеличиваться.

Общественным мероприятием сеть планирует привлечь внимание не только автолюбителей, но и рядовых покупателей.

«День общения с клиентами» - важный в формате принятия стратегических решений сети, так как дает понимание всех тонкостей работы АЗК, потребности как самих работников, так и клиентов автозаправочных комплексов.

«Наш проект - это интересный формат обмена опытом и живого общения», - комментирует Василий Бикус, операционный директор сети АЗК «БРСМ-НАФТА».

«День общения с клиентами» проводится в шестой раз в сети «БРСМ-Нафта», продолжая расширять географию покрытия и количество привлеченных представителей.

Справка:

На рынке розничных нефтепродуктов Украины «БРСМ-НАФТА» работает с 1992 года. Ежедневно услугами АЗК пользуются более 200 000 автомобилистов по всей Украине. На сегодняшний день сеть насчитывает 196 автозаправочных комплексов по всей Украине. «БРСМ-НАФТА» предлагает автомобилистам Украины качественное топливо производства ведущих европейских нефтеперерабатывающих заводов: Orlen Lietuva (Литва), Ромпетрол, OMV Petrom SA (Румыния), ГПЗ «Белорусьнефть», Мозырский и Новополоцкий НПЗ (Беларусь).

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Автор: УНИАН