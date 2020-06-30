На что обратить внимание при покупке тканевых ролет

После установки окон, нужно приступить к их декору. Конечно, можно использовать классические портьеры или легкие занавески, но все же лучше отдать предпочтение современным и функциональным ролетам тканевым. Они могут быть изготовлены из различных материалов, которые отличаются между собой не только цветом, но и фактурой.

Конструкция тканевых ролет представляет собой прямоугольный отрезок материала, который при поднятии шторы накручивается на специальный вал. В рулонных шторах закрытого типа он дополнительно оснащен защитным коробом. У ролет открытого типа такого короба нет.

Помимо того, что ролеты тканевые являются прекрасной защитой от солнца, они выполняют еще ряд полезных функций:

1. Позволяют регулировать степень освещения в комнате. В зависимости от светопропускной способности ткани, вы можете полностью затенить помещение, наполнить его ярким светом или мягко рассеять солнечные лучи. При этом, даже в закрытом виде ролет позволяет рассмотреть улицу, скрывая то, что происходит внутри дома или квартиры.

2. Защищают мебель и стены от выгорания.

3. Благодаря созданию воздушной подушки между полотном и стеклом, ролеты позволяют сохранить тепло внутри помещения зимой и защитить от жары летом.

Тканевые ролеты могут иметь разную светопропускную способность. Подбирать подходящую ткань следует, исходя из расположения окон и предназначения комнаты:

1. Прозрачные рулонные шторы полностью пропускают солнечный свет, лишь слегка его рассеивая. Их устанавливают исключительно в качестве декора окна и дополняют портьерами или другими плотными шторами.

2. Полупрозрачные ролеты лишь частично защищают от солнечных лучей. Это происходит благодаря наличию двойной атласной нити в структуре полотна. Ночью такая штора позволяет, практически, полностью погрузить комнату в темноту, защищая ее от света уличных фонарей.

3. Светонепроницаемые ролеты выполняются из современной ткани блэк-аут. Они позволяют создать эффект ночи в любое время суток, полностью блокируя свет. Их устанавливают в спальне, детской или в комнате, в которой используется проектор.

4. Ролеты день-ночь представляют собой двойное полотно, перекинутое через вал. Оно состоит из полос разной плотности, которые чередуются между собой. Перемещая полотно по валу, вы можете самостоятельно регулировать степень освещения в комнате на свой вкус.

Для того, чтобы правильно подобрать ролеты тканевые в любую комнату, стоит обратить внимание на свойства ткани, из которого они изготовлены и степень прозрачности. Также немаловажно, чтобы полотно идеально сочеталось с интерьером комнаты и гармонировало с отдельными элементами декора. Обращайте внимание на цвет стен, мебели и текстильных предметов, для того, чтобы создать идеальный интерьер.

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