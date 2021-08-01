В народном календаре эту дату называют Макринин день, Мокрины.

Христиане отмечают 1 августа церковный праздник преподобной Макрины. Она приняла монашество и вела праведную жизнь. На Макрины обычно начинается ранний листопад, птицы в лесу замолкают, а оводы исчезают. Это хороший день для сбора овса и похода за грибами.

Этот день считался одним из самых дождевых в году. Крестьяне старались убрать сено и урожай овощей под крышу, чтобы дождь их не испортил. Если же лето наоборот было засушливым, то проводили специальный обряд призыва дождя. Для этого сноп колосков бросали в реку и топили.

В этот день рекомендуется носить синюю одежду и красные украшения – так можно привлечь удачу. Мужчинам нельзя купаться в реке, иначе можно навлечь беду на семью. Нельзя в этот день есть яблоки. Нельзя также впускать в дом оводов, иначе в доме будет покойник. Много примет погоды этого дня связаны с дождем.

Приметы погоды 1 августа

Дождливый день сегодня предвещает неурожайный год.

Если дождь идет целый день с самого утра, то осень будет дождливой.

Сухая погода сегодня означает, что ещё 6 недель будет засуха.

Если на осине уже есть пух – можно собирать грибы.

Восточный ветер дует – к грозе.

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Автор: Екатерина Пулатова