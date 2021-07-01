Этот день в народе называется Ярилин день, Макушка лета, день Федула.

По народным верованиям, 1 июля считается самым знойным, а сегодняшнее солнце - самым палящим. Наши предки представляли Солнце в образе молодого светловолосого богатыря на коне. На Руси в этот день почитали бога Солнца Ярилу и посвящали день памяти его имени. К этому дню приурочивали ярмарки, игры, гуляния.

1 июля считалось макушкой лета, когда Ярило обладает особенной силой. Этого дня ждали весь год. Мужчины с утра косили траву в поле, а женщины меняли постель и выбивали матрасы. Вечером всей деревней собирались и устраивали хороводы, жгли костры, пели песни.

Читайте такжеЛунный календарь на июнь 2021: перечень благоприятных и неблагоприятных днейС этого дня начинают заготавливать целебные травы, а также сушат приправы и специи. По поверьям, 1 июля стоит умыться росой из сена или пшеницы, чтобы весь год было крепкое здоровье.

Приметы погоды 1 июля

Утренний туман - к жаре днем.

Если пауки сидят на паутине весь день, погода будет хорошая.

Вечером закат розовый - следующий день будет солнечным.

Лягушки громко квакают и много прыгают - к дождю.

Вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.

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Автор: Екатерина Пулатова