По народным верованиям, 1 июля считается самым знойным, а сегодняшнее солнце - самым палящим. Наши предки представляли Солнце в образе молодого светловолосого богатыря на коне. На Руси в этот день почитали бога Солнца Ярилу и посвящали день памяти его имени. К этому дню приурочивали ярмарки, игры, гуляния.
1 июля считалось макушкой лета, когда Ярило обладает особенной силой. Этого дня ждали весь год. Мужчины с утра косили траву в поле, а женщины меняли постель и выбивали матрасы. Вечером всей деревней собирались и устраивали хороводы, жгли костры, пели песни.
Читайте такжеЛунный календарь на июнь 2021: перечень благоприятных и неблагоприятных днейС этого дня начинают заготавливать целебные травы, а также сушат приправы и специи. По поверьям, 1 июля стоит умыться росой из сена или пшеницы, чтобы весь год было крепкое здоровье.
Приметы погоды 1 июля
- Утренний туман - к жаре днем.
- Если пауки сидят на паутине весь день, погода будет хорошая.
- Вечером закат розовый - следующий день будет солнечным.
- Лягушки громко квакают и много прыгают - к дождю.
- Вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.
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