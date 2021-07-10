Православная церковь 10 июля вспоминает Сампсона Странноприимца. В этот день был разгар сенокоса. Все люди от детей до стариков косили траву и заготавливали сено, пока не пошли дожди. Перед началом работы земледельцы обращались к святому Самсону с просьбой не посылать на землю дождь.
На Самсона на Руси почитали странников. Их приглашали в дом и угощали обедом. Нищим и сиротам давали милостыню. Считалось, что чем больше человек пожертвует, тем больше получит назад. Самсону молились перед долгим путешествием, а также при переезде.
Приметы погоды 10 июля
- Если день солнечный, то ещё 7 дней будет светить солнце.
Кукушка не кукует – к ранней зиме.
Сороки летают близко к домам – скоро будет дождь.
Если сегодня пойдет дождь, то период до осени будет дождливым.
Синие и низкие облака предвещают сильную грозу.
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