В народном календаре этот день получил названия Крапивное заговенье, Троеручница, Павел, Сергей и Герман.

Православная церковь 11 июля вспоминает преподобного Павла врача, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также икону Божией Матери "Троеручица". Этот день посвящен крапиве. Эту траву собирали 11 июля и варили из нее щи. Считается, что после этого дня растение теряет целебную силу.

11 июля также ткали полотенце из крапивы от болей в пояснице. Крапиву рвали и ткали голыми руками, чтобы очистить кровь и оздоровить сосуды. Траву также клали на чердак или в хлев, чтобы защититься от злых сил. Пол подметали веником из крапивы. Больному под матрас клали пучок крапивы.

Крапивное заговенье – это канун большого праздника Петрова дня. Вечером селяне зажигали большой костер и плясали всю ночь. Девушки наряжались в дивные костюмы. В этот день существуют такие запреты: нельзя стричь детей, играть свадьбу, спать днем и делать операции.

Приметы погоды 11 июля

Разлив воды в реках предвещает непогоду.

Если в этот день начался ранний листопад, то в сентябре деревья будут без листвы.

Погода безветренная, а лес шумит – к дождю.

Кукушка перестала петь – к ранней зиме.

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Автор: Екатерина Пулатова