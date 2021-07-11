Православная церковь 11 июля вспоминает преподобного Павла врача, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также икону Божией Матери "Троеручица". Этот день посвящен крапиве. Эту траву собирали 11 июля и варили из нее щи. Считается, что после этого дня растение теряет целебную силу.
11 июля также ткали полотенце из крапивы от болей в пояснице. Крапиву рвали и ткали голыми руками, чтобы очистить кровь и оздоровить сосуды. Траву также клали на чердак или в хлев, чтобы защититься от злых сил. Пол подметали веником из крапивы. Больному под матрас клали пучок крапивы.
Крапивное заговенье – это канун большого праздника Петрова дня. Вечером селяне зажигали большой костер и плясали всю ночь. Девушки наряжались в дивные костюмы. В этот день существуют такие запреты: нельзя стричь детей, играть свадьбу, спать днем и делать операции.
Приметы погоды 11 июля
- Разлив воды в реках предвещает непогоду.
- Если в этот день начался ранний листопад, то в сентябре деревья будут без листвы.
- Погода безветренная, а лес шумит – к дождю.
- Кукушка перестала петь – к ранней зиме.
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