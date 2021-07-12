Православная церковь 12 июля отмечает день памяти апостолов Петра и Павла. Они были первыми проповедниками христианства. Петр и Павел были очень уважаемыми святыми на Руси. Петра чтили как владельца ключей от рая и покровителя всех рыбаков.
День Петра и Павла на Руси считался одним из самых важных праздников. Готовились к нему заранее: держали пост, убирались в доме, варили пиво. Праздник отмечали несколько дней с застольем и в большой компании. В ночь перед праздником для защиты от злых сил зажигали большой костер.
Магическими свойствами предки наделяли родниковую воду. Чтобы всегда быть здоровым, нужно искупаться в этот день в трех разных ключах. Наши предки связывали этот праздник с летним солнцестоянием. В честь этого водили хороводы, устраивали ярмарки.
Приметы погоды 12 июля
- Желтые листья в этот день появились – к раннему листопаду.
- Ясный день означает, что год будет хорошим.
- Облака желтые – к дождям.
Если кукушка перестала куковать до Петрова дня – зима будет ранней, а если после – зима наступит поздно.
Если утром стоит роса, то день будет без дождя.
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