В народе этот день имеет множество названий – Петров день, Петры и Павлы, Петровки, Петровские гуляния, праздник солнца, играние солнца, навозница.

Православная церковь 12 июля отмечает день памяти апостолов Петра и Павла. Они были первыми проповедниками христианства. Петр и Павел были очень уважаемыми святыми на Руси. Петра чтили как владельца ключей от рая и покровителя всех рыбаков.

День Петра и Павла на Руси считался одним из самых важных праздников. Готовились к нему заранее: держали пост, убирались в доме, варили пиво. Праздник отмечали несколько дней с застольем и в большой компании. В ночь перед праздником для защиты от злых сил зажигали большой костер.

Магическими свойствами предки наделяли родниковую воду. Чтобы всегда быть здоровым, нужно искупаться в этот день в трех разных ключах. Наши предки связывали этот праздник с летним солнцестоянием. В честь этого водили хороводы, устраивали ярмарки.

Приметы погоды 12 июля

Желтые листья в этот день появились – к раннему листопаду.

Ясный день означает, что год будет хорошим.

Облака желтые – к дождям.

Если кукушка перестала куковать до Петрова дня – зима будет ранней, а если после – зима наступит поздно.

Если утром стоит роса, то день будет без дождя.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова