13 июля какой сегодня праздник приметы / фото ua.depositphotos.com

13 июля православная церковь отмечает праздник Собор двенадцати апостолов и чтит память преподобного Петра, царевича Ордынского. Наши предки представляли, что в этот день макушку лета держат на своих плечах 12 апостолов. В этот день крестьяне отправлялись на сенокос. 

На двенадцать апостолов в некоторых городах пастухам на работу давали окрашенные в желтый вареные яйца. Это символизировало солнце и жизнь. Наши предки считали этот день окончательным наступлением лета и провожали весну песнями и хороводами.

Приметы погоды 13 июля

  • Если этот день жарче шести предыдущих – осень будет поздней.
  • Белые облака плывут против ветра – к дождю, а если по ветру – к жаре.
  • Кукушка продолжает петь – к затяжному и теплому лету.
  • Желтые облака сегодня предвещают дожди.
  • Если утром есть роса, то дождя сегодня не будет.

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Автор: Екатерина Пулатова