В народе этот день получил названия Макушка лета, Полупётр, Двенадцать апостолов.

13 июля православная церковь отмечает праздник Собор двенадцати апостолов и чтит память преподобного Петра, царевича Ордынского. Наши предки представляли, что в этот день макушку лета держат на своих плечах 12 апостолов. В этот день крестьяне отправлялись на сенокос.

На двенадцать апостолов в некоторых городах пастухам на работу давали окрашенные в желтый вареные яйца. Это символизировало солнце и жизнь. Наши предки считали этот день окончательным наступлением лета и провожали весну песнями и хороводами.

Приметы погоды 13 июля

Если этот день жарче шести предыдущих – осень будет поздней.

Белые облака плывут против ветра – к дождю, а если по ветру – к жаре.

Кукушка продолжает петь – к затяжному и теплому лету.

Желтые облака сегодня предвещают дожди.

Если утром есть роса, то дождя сегодня не будет.

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Автор: Екатерина Пулатова