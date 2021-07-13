13 июля какой сегодня праздник приметы / фото ua.depositphotos.com
13 июля православная церковь отмечает праздник Собор двенадцати апостолов и чтит память преподобного Петра, царевича Ордынского. Наши предки представляли, что в этот день макушку лета держат на своих плечах 12 апостолов. В этот день крестьяне отправлялись на сенокос.
На двенадцать апостолов в некоторых городах пастухам на работу давали окрашенные в желтый вареные яйца. Это символизировало солнце и жизнь. Наши предки считали этот день окончательным наступлением лета и провожали весну песнями и хороводами.
Приметы погоды 13 июля
- Если этот день жарче шести предыдущих – осень будет поздней.
- Белые облака плывут против ветра – к дождю, а если по ветру – к жаре.
- Кукушка продолжает петь – к затяжному и теплому лету.
- Желтые облака сегодня предвещают дожди.
- Если утром есть роса, то дождя сегодня не будет.
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