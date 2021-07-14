В календаре народных праздников этот день получил названия Кузьма и Демьян, день Козьмы и Демьяна, летние Кузьминки, бабий (девичий, курячий) праздник.

Православная церковь 14 июля вспоминает бессребреников Косму (Кузьму) и Дамиана, которые были выдающимися целителями. День памяти святых братьев называют Кузьминками. Летние Кузьминки считаются женским праздником.

В этот день устраивались большие женские пиры, а хозяйки с утра варили кашу и готовили различные угощения. Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Блюдами угощали гостей, соседей и путешественников.

14 июля женщины также работали на огороде, собирали первые овощи и выставляли на продажу. Огородные работы сочетались с сенокосом. Мужчины же чистили грабли и косы, чинили огородный инвентарь. В этот день одевались в красные одежды и завязывали волосы красной лентой.

Приметы погоды 14 июля

Луна красноватого цвета – к сильным ветрам.

Сорока громко кричит – к продолжительной жаре.

Если на деревьях уже появились желтые листья, то осень будет ранней.

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

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Автор: Екатерина Пулатова