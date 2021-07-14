Православная церковь 14 июля вспоминает бессребреников Косму (Кузьму) и Дамиана, которые были выдающимися целителями. День памяти святых братьев называют Кузьминками. Летние Кузьминки считаются женским праздником.
В этот день устраивались большие женские пиры, а хозяйки с утра варили кашу и готовили различные угощения. Помимо каши на столе были растительные блюда и пиво. Блюдами угощали гостей, соседей и путешественников.
14 июля женщины также работали на огороде, собирали первые овощи и выставляли на продажу. Огородные работы сочетались с сенокосом. Мужчины же чистили грабли и косы, чинили огородный инвентарь. В этот день одевались в красные одежды и завязывали волосы красной лентой.
Приметы погоды 14 июля
- Луна красноватого цвета – к сильным ветрам.
- Сорока громко кричит – к продолжительной жаре.
- Если на деревьях уже появились желтые листья, то осень будет ранней.
- Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
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