Эта дата в народе этот праздник называется Ильин день, Илья пророк.

2 августа христиане отмечают церковный праздник Ильин день. Это день памяти библейского пророка Илии. Наши предки очень уважали Илью Пророка. Его считали покровителем молнии и грома. Этот день прозвали громовым праздником, поскольку в начале августа часто были грозы.

В Ильин день не стоит работать в поле, потому что может убить молнией. В этот день и в следующую неделю нельзя купаться в реке или море, поскольку может утянуть водяной. Также нельзя смотреть в зеркало, особенно больным и пожилым людям. Считается, что после 2 августа перестают кусать насекомые.

Приметы погоды 2 августа

Чем больше дождей сегодня, тем меньше будет пожаров.

Глухой гром – к дождю, гулкий – к ливню, гром беспрерывный – к граду.

Комары сбиваются в рой – к солнечному и сухому дню.

Жаркий день предвещает затяжную зиму.

Ветер дует порывами – к тихой погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова