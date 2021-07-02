Православная церковь 2 июля вспоминает мученика Зосима, жившего во II веке во Фракии. По поверьям, в этот день пчелы запасаются медом. Наши предки почитали Зосиму как покровителя пчеловодов. У пасеки в этот день выставляли икону святого.
На Зосиму пчелы активно собирают мед и строят улья. Пасечники стараются их не беспокоить. Плохой приметой считалось пересчитывать пчел и заглядывать в улей, иначе пчелы переведутся. Чтобы насекомых было много, рядом с заселенным ульем нужно поставить новые пустые.
Чтобы у человека всегда водились деньги, на листке нужно нарисовать пчелу, капнуть мед на рисунок и сложить в кошелек. Сон в ночь с 1 на 2 июля считается вещим и исполнится в течение 10 дней.
Приметы погоды 2 июля
- Какие растения пчелы опыляют, те хороший урожай принесут.
- Радуга вечером предвещает хорошую погоду.
- Дождь во второй половине дня будет мелким и быстро закончится.
- Безоблачный вечер означает, что в ближайшие дни не будет осадков.
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