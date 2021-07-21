В народе этот день получил названия Прокопий, Прокоп-жнец (жатвенник), Прокопьев день, зажин ржи, Казанская Богоматерь, летняя Казанская

В этот день Православная церковь празднует день Казанской иконы Божьей матери. Также 21 июля отмечается церковная память трех Прокопиев. В этот период наступают самые знойные летние дни. 21 июля крестьяне собирали первый урожай ржи и после сбора садились на трапезу в поле.

Народный праздник и обычаи 21 июля

Перед началом полевых работ в этот день посещали молебен. Небольшой сноп зерна привязывали к поясу, чтобы спина не болела. Первый сноп обвязывали рушником и сохраняли на Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). В этот день корм скармливали домашней скотине. Также считалось, что первый сжатый сноп поможет изгнать из дома тараканов и мух.

К этому времени обычно поспевала черника. Польза черники была известна ещё нашим предкам: её употребляли при кишечных заболеваниях, диабете, подагре и ревматизме. Считалось, что если черника уже поспела, то можно приступать к уборке озимой ржи.

Приметы погоды 21 июля

Какая погода сегодня, такой она будет и в первые дни августа.

Пчелы чаще жалят и громче жужжат – к жаре.

Если собрать чернику в месте, где много комаров, то она принесет много пользы.

Дождь без ветра – к продолжительному ненастью.

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Автор: Екатерина Пулатова