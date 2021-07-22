Верующие отмечают 22 июля церковный праздник в честь священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, а также мученика Кирилла, епископа Гортинского. Оба святых проповедовали христианство в народе и были казнены во времена гонений на христиан.
В этот день крестьяне собирали урожай черники. Черника считалась очень полезной ягодой. Её употребляли при ревматизме, артрите, болезнях кишечника, нарушениях зрения. Хозяйки пекли пироги с черникой. 22 июля собирают урожай огурцов. Первый сорванный огурец следует глубоко закопать в землю, иначе год будет неурожайным.
Приметы погоды 22 июля
- Кувшинки и лилии среди дня закрылись – к дождю.
- Много черники – зима будет морозной.
- Если черника ещё не созрела к этому дню, то осень будет холодной.
- Высокие муравейники означают, что зима будет холодной и долгой.
Вам также может быть интересно:
- Лунный календарь стрижек на август 2021: самые лучшие дни для смены образа
- Названы знаки Зодиака, у которых серьезные проблемы с алкоголем
- Роковое полнолуние 2021 в июле: что будет с каждым из нас, гороскоп для знаков Зодиака
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram