Этот день в народе называется Панкратий и Кирилл, Черничный день.

Верующие отмечают 22 июля церковный праздник в честь священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, а также мученика Кирилла, епископа Гортинского. Оба святых проповедовали христианство в народе и были казнены во времена гонений на христиан.

В этот день крестьяне собирали урожай черники. Черника считалась очень полезной ягодой. Её употребляли при ревматизме, артрите, болезнях кишечника, нарушениях зрения. Хозяйки пекли пироги с черникой. 22 июля собирают урожай огурцов. Первый сорванный огурец следует глубоко закопать в землю, иначе год будет неурожайным.

Приметы погоды 22 июля

Кувшинки и лилии среди дня закрылись – к дождю.

Много черники – зима будет морозной.

Если черника ещё не созрела к этому дню, то осень будет холодной.

Высокие муравейники означают, что зима будет холодной и долгой.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова