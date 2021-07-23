Православная церковь почитает память черниговского святого Антония Печерского. Он очень хотел посетить место, где жил Иисус, поэтому посетил Палестину и гору Афон. Антоний стал одним из первых монахов Киево-Печерской лавры. 23 июля именины отмечают обладатели 9 мужских имен.
В народе этот день получил название Антоний Громовержец, поскольку в этот период часто бушевали грозы. В этот день ходили к водоему и наблюдали за ряской. В реке с ряской не купались, но растение собирали на корм скотине. Из ряски также готовили снадобья, которые, по поверьям, успокаивают и помогают уснуть.
Рыбаки в этот день обязательно отправлялись на рыбалку. Особенно отличный ожидался клёв, если день выдался дождливым. 23 июля нельзя собирать огурцы и рубить деревья.
Приметы погоды 23 июля
- Гулкий гром обещает ливень, а глухой – небольшой дождь.
- Если гроза бушует ночью – скоро будет хорошая погода.
- Радуга до обеда обещает сильный ветер.
- Если бабочек нет, то скоро дождь будет.
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