24 июля Православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной, а также Киевскую княгиню Ольгу. Ольга первой из правителей Руси приняла христианство. 24 июля отмечаются именины Ольги и Елены. В этот день часто шли дожди и портили сено, поэтому княгиню Ольгу прозвали "сеногнойкой".
Сегодня можно помолиться святой Ольге и попросить у неё хорошей погоды и славного урожая. Наши предки называли созвездие Большой Медведицы стожарами. В этот день выходили наблюдать за ночным небом и стожарами. Если созвездие горит очень ярко – это хороший знак для охотников.
24 июля охотились на медведей, зайцев, куропаток. Считается, что в промысле им помогают звезды. Также это очень удачный день для рыбалки. 24 июля нельзя стричься и планировать свадьбу. Нельзя обижать кошек и собак. Считается, что рожденный 24 июля человек пройдет много испытаний.
Приметы погоды 24 июля
Много росы в огороде – к неурожаю огурцов и помидоров.
Гром в этот день предвещает хороший улов рыбы.
Жаркий и солнечный день – к хорошему урожаю хлеба.
Если паук сидит посередине паутины, то скоро будет дождь.
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