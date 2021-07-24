В народном календаре сегодняшняя дата получила названия Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ефимья-стожарница.

24 июля Православная церковь почитает память Евфимии Всехвальной, а также Киевскую княгиню Ольгу. Ольга первой из правителей Руси приняла христианство. 24 июля отмечаются именины Ольги и Елены. В этот день часто шли дожди и портили сено, поэтому княгиню Ольгу прозвали "сеногнойкой".

Сегодня можно помолиться святой Ольге и попросить у неё хорошей погоды и славного урожая. Наши предки называли созвездие Большой Медведицы стожарами. В этот день выходили наблюдать за ночным небом и стожарами. Если созвездие горит очень ярко – это хороший знак для охотников.

24 июля охотились на медведей, зайцев, куропаток. Считается, что в промысле им помогают звезды. Также это очень удачный день для рыбалки. 24 июля нельзя стричься и планировать свадьбу. Нельзя обижать кошек и собак. Считается, что рожденный 24 июля человек пройдет много испытаний.

Приметы погоды 24 июля

Много росы в огороде – к неурожаю огурцов и помидоров.

Гром в этот день предвещает хороший улов рыбы.

Жаркий и солнечный день – к хорошему урожаю хлеба.

Если паук сидит посередине паутины, то скоро будет дождь.

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Автор: Екатерина Пулатова