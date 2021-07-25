В народном календаре праздников дата получила названия Прокл-плакальщик, Прокл-великие росы, Проклов день, Прокл и Иларий.

Христиане отмечают 25 июля церковный праздник мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру. К этой дате старались полностью просушить сено. Считалось, что с сегодняшнего дня начинаются сильные утренние росы. Наши предки верили, что собранная 25 июля роса дарит молодость и исцеляет больных.

Утром 25 июля росу собирали в глиняную посуду. Такой росой умывали девушек для красоты, детей для здоровья и беременных для легких родов. Считается, что роженице лучше самой сходить за росой в этот день. В этот день также собирали целебные травы и зелень на приправы.

Сегодня можно пить домашнее вино. Нельзя 25 июля совершать крупные покупки.

Приметы погоды 25 июля

На верхушках деревьев есть желтые листья – осень будет ранней.

Дождливый день – к неурожаю и к снежной зиме.

Громкое жужжание пчел предвещает сильную жару.

Если сегодня нет дождя и тумана, то стоит ожидать ненастье.

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Автор: Екатерина Пулатова