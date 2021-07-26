Этот день получил в народе названия Гаврилов день; Гаврила летний; Степан Савваит; Степанов день.

Церковь отмечает 26 июля праздник Собор архангела Гавриила. Про этот праздник в народе говорили: "Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а матушка-рожь поспела, к земле клонится, зерно золотом отливает, а с небес добрая сила слетает."

В народе этот день считался серединой лета. Крестьяне проводили его за полевыми работами. С огорода убирали сено и овощи, и прятали в хлев, чтобы дожди не испортили урожай. Чтобы сенокос был удачным, за пазуху клали кусок хлеба. После работы хлеб скармливали скоту.

По обычаю, первый сноп жала старшая женщина в семье. Его украшали лентой и ставили дома под иконой. Такой сноп должен приносить семье достаток. Сено из этого снопа давали животным и детям. 26 июля считаются эффективными молитвы Богородице.

Приметы погоды 26 июля

Много ржи в полях – урожай малины будет хорошим.

Утки громко крякают – к хорошей погоде.

Много пчел на лугу с утра – весь день будет солнечным.

Темные тучи в этот день свидетельствуют о перемене погоды.

Дождь в этот день предвещает неурожай.

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Автор: Екатерина Пулатова