В народном календаре праздников эта дата получила названия дозоры, Акила, Акила и Онисим, день Акилы Соломенного.

Православная церковь отмечает 27 июля церковный праздник Стефана Махрищицкого, киевского и московского святого. Ещё в этот день вспоминают апостола от 70-ти Акилу. На Руси считалось, что с этого дня лето идёт на спад, а ночи становятся длиннее. В этот день активно собирали рожь. Чтобы спина и поясница не болели после полевых работ, к спине привязывали пучки соломы.

В этот день очень боялись грозы. Считалось, что гроза 27 июля будет особенно опасной. От неё читали заговоры. Во время полевых работ старались задобрить духа поля полевика. Для этого на поле оставляли миски с молоком и кашей.

Считается, что с этого дня листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску, а в лесу уже можно собирать грибы. Этот день очень удачный для путешествий и дальних поездок. Сон с 26 на 27 июля – вещий.

Приметы погоды 27 июля

Гром сегодня предвещает дождевую неделю.

Сухая погода – к теплой осени.

Если коты греются на солнце на спине, то дождя не будет.

Облачный восход солнца обещает дождь.

Границы облаков нечеткие – к ухудшению погоды.

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Автор: Екатерина Пулатова