В народе эта дата известна под названиями Владимир Красно Солнышко, Кирик и Улита, Кириков день, Кирики-мокродырики, Владимиров день, день крещения Руси.

28 июля Православная церковь почитает память князя новгородского Владимира Святославовича, который провел крещение Руси. Также сегодня чтят память святой мученицы Улиты и её сына Кирика. Обычно этот день был дождливым, но крестьяне очень надеялись на солнечную погоду. На поле старались не выходить, чтобы не столкнуться со злой силой.

Улита считается заступницей всех женщин, поэтому женщинам в этот день полагалось отдыхать. Считалось, что работа в этот день может навлечь болезнь или мор скота. Этот день в целом считался трудным и опасным. Сегодня высок шанс заболеть или повредить спину. В праздник 28 июля нельзя жать хлеб.

Приметы погоды 28 июля

Если на липе уже есть желтые листья, то осень будет ранней.

Дождь с утра предвещает солнечный день.

Южный ветер дует к ясной погоде, восточный – к ветру и дождям.

Туман вечером – к дождю.

Гром без дождя обещает скорый ливень.

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Автор: Екатерина Пулатова