В народном календаре эта дата получила названия Афиноген, Финогей, Финоген, Финогеев день, Финогеевы зажинки, Афиногенов день.

Церковь празднует 29 июля церковный праздник священномученика Афиногена и десяти его учеников. Обычно с этого дня летний зной спадает, а ночи становятся холоднее. Птицы замолкают и начинают готовиться к осени. 29 июля считается не очень счастливым днем. На эту дату не стоит планировать важные дела.

29 июля наши предки старались не ходить в лес, ведь по поверьям в нем сегодня гуляет нечистая сила. Нельзя также собирать ягоды и грибы, охотиться, рубить дрова. 29 июля проводили работы на поле. Первый собранный сноп зерна хранили дома, а зерно из него давали скотине в корм.

Приметы погоды 29 июля

Густой туман предвещает богатый урожай грибов осенью.

Желтые облака на закате – к дождю на следующий день.

Роса держится на траве до обеда – к жаре.

Дождь в этот день предвещает плохой урожай зерна.

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Автор: Екатерина Пулатова