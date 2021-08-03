В народе этот день называют Онуфрий Молчаливый, Молчальник, пророк Иезекииль.

3 августа отмечается церковный праздник библейского пророка Иезекииля. Ещё 3 августа церковь вспоминает святого затворника Онуфрия Молчаливого. В этот день наши предки подготавливали амбары к хранению зерна. В память Онуфрия Молчаливого старались работать молча.

В этот день во время всех сельскохозяйственных работ пытались работать молча, чтобы не навести на себя порчу. Женщины также молчали при работе с тестом, чтобы оно получилось удачным. 3 августа можно собирать урожай яблок и варить из них компот. Удачными получаются все заготовки из яблок. Сегодня нельзя выпускать из дома кошку, иначе с ней случится беда.

Приметы погоды 3 августа

Высокие муравейники – к холодной зиме.

Много росы сегодня – к плохому урожаю льна.

Дождь с грозой предвещает долгую и мокрую осень.

Туман над землей стелится – к потеплению.

Много желудей – год урожайным будет.

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Автор: Екатерина Пулатова