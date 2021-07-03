Православная церковь 3 июля почитает священномученика Мефодия, епископа Патарского. В этот день наши предки охотились на перепелов. Если удавалось поймать хоть одну птицу, то весь год охота будет удачной. Стрелять в птиц в эту дату запрещалось, поэтому ловили их руками или сетью. Считалось, что кто увидит белого перепела, тот будет счастлив.
Знахари в этот день продавали собранные целебные травы. Хорошей приметой считалось окуривать такой травой ружье, чтобы оно метко стреляло. Также 3 июля наблюдали за пауками. Если паук не плетет широкую паутину - будет дождь, активно плетет сети - к ясной погоде, а если прячется в щели - будет ливень.
Приметы погоды 3 июля
- Если сегодня пошел дождь, то ещё сорок дней будет стоять непогода.
- Облака высокие - в ближайшие дни осадков не будет.
- Лягушки выползли на сушу - к дождю.
- Перепела летают близко к городу - к суровой зиме.
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