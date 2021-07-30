В народе сегодняшняя дата получила названия Марина, Марина с Лазарем, Маринин день, Марина лазоревая, Лазарники.

Православная церковь отмечает 30 июля праздник великомученицы Марины Антиохийской. Ещё 30 июля почитается память аскета Лазаря Галисийского. В этот день часто идут опасные грозы. Наши предки верили, что если 30 июля посмотреть на молнию, то можно ослепнуть. Грозы также приводили к пожарам.

В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь – с отблесками молнии на грозовом небе. 30 июля нужно обязательно съесть блюдо из рыбы, желательно морской. Тогда человек весь год будет здоровым и полным сил.

Приметы погоды 30 июля

Много стрекоз у воды – к дождю.

Какой будет погода сегодня, такой будет осень.

Яркие зарницы – к пожару.

Высокая радуга после обеда предвещает, что после дождя выйдет солнце.

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Автор: Екатерина Пулатова