Народный праздник 30 июня / фото ua.depositphotos.com

30 июня церковь вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила - трех святых, которые были братьями. В народе считалось, что в этот день солнце долго стоит в зените. 30 июня начинается бурный рост растительности, распускаются белые кувшинки. 

По народным верованиям, на земле в этот день поднимаются белые туманы, в которых таятся злые силы. В тумане может привидеться знакомый человек или красивая девушка, однако идти за этим образом нельзя. Иначе злые сили заманят в дебри.

Наши предки считали, что злые духи также ходят в этот день по домам и морочат голову людям, пытаются утащить человека. 30 июня нельзя никому одалживать свои вещи и пускать в дом незнакомцев. В деревнях за неделю до Ивана Купалы сегодня праздновали праздник Ярилы. В честь бога солнца плели венки и зажигали костры.

Погодные приметы 30 июня

  • Утром нет росы - вечером ожидается дождь.
  • Гроза ночью - к хорошей и ясной погоде днем.

  • Радуга вечером предвещает хорошую погоду.

  • Если после полудня пошел дождь, то он продолжится до ночи.

  • На земле показались дождевые черви - к дождям.

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Автор: Екатерина Пулатова