30 июня церковь вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила - трех святых, которые были братьями. В народе считалось, что в этот день солнце долго стоит в зените. 30 июня начинается бурный рост растительности, распускаются белые кувшинки.
По народным верованиям, на земле в этот день поднимаются белые туманы, в которых таятся злые силы. В тумане может привидеться знакомый человек или красивая девушка, однако идти за этим образом нельзя. Иначе злые сили заманят в дебри.
Наши предки считали, что злые духи также ходят в этот день по домам и морочат голову людям, пытаются утащить человека. 30 июня нельзя никому одалживать свои вещи и пускать в дом незнакомцев. В деревнях за неделю до Ивана Купалы сегодня праздновали праздник Ярилы. В честь бога солнца плели венки и зажигали костры.
Погодные приметы 30 июня
- Утром нет росы - вечером ожидается дождь.
- Гроза ночью - к хорошей и ясной погоде днем.
Радуга вечером предвещает хорошую погоду.
Если после полудня пошел дождь, то он продолжится до ночи.
На земле показались дождевые черви - к дождям.
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