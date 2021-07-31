Эта дата в народе получила названия Емельян, Омельянов день, Омельяны.

Церковь отмечает 31 июля праздник мученика Емилиана Доростольского. В давние времена в этот день заканчивали уборки ржи. Священников приглашали на поле, чтобы они благословили новый урожай. В этот день крестьяне точили серпы и топоры, осматривали телеги. Хозяйки делали заготовки на зиму из фруктов и овощей.

Вечером семья с детьми ходила в баню, чтобы оздоровиться. Горячая вода в этот день приносит здоровье и молодость. Для прибавления силы обмахиваются ржаным веником. В бане нельзя носить крест на шее, а также ругаться и материться.

Приметы погоды 31 июля

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Много зеленых еловых шишек на земле – к ранней зиме.

Какой день сегодня, такой и осень будет.

Желтые листья на верхушке березы предвещают раннюю осень.

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Автор: Екатерина Пулатова