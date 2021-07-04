Православная церковь 4 июля вспоминает мученика Иулиана Тарсянина. К этому времени зацветает липа, которая является отличным средством при простуде. Особенно полезным считался липовый цвет, собранный 4 июля. В этот день запрещается срубать липовое дерево. Если растущая у дома липа засохнет, то в этом доме будет беда.
Иулиана в народе называли Ульяном. На Ульяна активно работали в огороде: высаживали редиску, избавлялись от вредителей, ухаживали за помидорами. Девушки проводили отворот от назойливого поклонника. Для этого бумажку с его именем сжигали и развеивали по ветру.
Приметы погоды 4 июля
- Если после дождя солнце ярко светит, то вечером снова пойдет дождь.
- Роса до позднего утра не высыхает - к грозе.
- Радуга на востоке предвещает хорошую погоду.
Гром протяжно гремит - к затяжному ненастью.
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