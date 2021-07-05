Православная церковь 5 июля вспоминает мученика Галактиона и мученицу Иулианию, а также священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Крестьяне в этот день занимались сельскохозяйственными делами. Для избавления от вредителей готовили настои. Настой из молотого чеснока и масла использовали против муравьев и тли, а настой помидорной ботвы готовили против гусениц и колорадского жука.
6 июля также плетут веники для бани. Вечером после рабочего дня семья ходит в баню и расслабляется. Баню также принимали для целебных процедур, а знахари готовили веники из особых растений: осиновый – от алкоголизма, дубовый – от болезни почек, березовый – для лечения суставов, легких, сыпи.
Приметы погоды 5 июля
- Рой комаров в этот день сулит солнечную погоду.
- Дождь в этот день – к хорошему урожаю зерна и льна.
- Низкие серые облака предвещают ненастье.
- Роса вечером - следующий день будет безоблачным.
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