В народе этот день называют Аграфена Купальница, Аграфена – лютые коренья, Ивановская Богородица.

Православная церковь 6 июля вспоминает мученицу Агриппину, жившую в III веке. Она приняла мученическую смерть за христианскую веру. В этот день отмечается христианский праздник Владимировской иконы Божией Матери, а также народный праздник Ивана Купала. На Руси 6 июля открывался купальный сезон - до этого дня на речку не ходили.

В народе из-за традиции на Ивана Купала этот день назвали Аграфеной Купальницей. В купальскую ночь проводились шумные гуляния с прыжками через костер, сбором трав и плетением венков. С 6 июля до Петрового дня (12 июля) дни сливались в один большой праздник. В этот период крестьяне неохотно работали в поле.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 5-11 июля: Водолеям и Весам нужно больше отдыхатьУтром 6 июля умывались росой, чтобы обрести красоту и молодость. В этот день собирали крапиву для хозяйственных нужд. Сеяли репу, поскольку день считался очень удачным для нее. На завтрак сегодня варили кашу из ячменя. Также варили домашние яйца, чтобы куры хорошо неслись.

Приметы погоды 6 июля

Муравьи из муравейника не вылазят - к непогоде.

Если идет дождь, то через пять дней будет солнечно.

Если после дождя долго держится радуга, то неделя будет сырой.

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Автор: Екатерина Пулатова