В народном календаре праздников єтот день получил названия Иванов день, Ивана Купалы (Купала), Иван-травник, купальник, первый покос.

Православная церковь в этот день празднует Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя. Наши предки Иоанна Крестителя прозвали Иван Купала. Иванов день был одним из самых любимых праздников у наших предков. Его отмечало всё население. Согласно поверьям, в Иванов день открываются небо и земля, злые духи и русалки выходят из убежищ.

Девушки в этот день плели венок из полевых цветов и трав. Знахари собирают в лесу и поле целебные травы. Наши предки считали Иванову ночь самой короткой в году. В эту ночь старались не спать, чтобы зло не утащило спящего. Ночью разводили большой костер и прыгали через него, бросали в него венки и одежду больных людей, чтобы болезнь отступила.

Читайте такжеОбряды на Ивана Купала 2021: ритуалы на любовь, здоровье и красотуС утра 7 июля умывались росой, либо водой из реки или колодца. Такая вода считалась "живой" и приносила молодость и красоту. Росу также собирали для снятия сглаза и порчи. На Купалу начинались купания в реке. Купальской водой обрызгивали дом и сарай от тараканов и вредителей. В день Ивана нужно оберегаться змей. Считается, что укушенный змеей сегодня человек скоро умрет.

Приметы погоды 7 июля

Аромат полевых цветов усилился – к дождю.

Звездная ночь – к большому урожаю грибов.

Сильная роса предвещает хороший урожай огурцов.

Гроза сегодня означает, что орехов в этом году не будет.

Дождливый день означает, что через 5 дней будет солнечно.

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Автор: Екатерина Пулатова