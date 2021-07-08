В народе этот день получил названия Петр и Феврония, Феврония русальница.

Покровителями этого дня являются православные святые Петр и Феврония. Эти святые являются героями христианской повести о красивой и сильной любви. Они всю жизнь провели вместе и умерли в один день. 8 июля наши предки отмечали праздник всех влюбленных до популяризации западного Дня святого Валентина.

К святым Петру и Февронии обращаются для благословения брака. У них просят благополучия в семье. Супруги в этот день старались работать бок о бок, чтобы всю жизнь быть вместе. А вот ссориться и ругаться в такой день считалось для пары очень плохим знаком. В этот день также читают любовные привороты.

Согласно поверью, с этого дня русалки начинают водить хороводы. Наши предки считали, что нельзя входить в воду сегодня, не перекрестившись. Иначе русалки утянут на дно. 8 июля считался днем большого сенокоса. Это также хороший день для сбора трав и заготовки лекарств, чая, специй.

Приметы погоды 8 июля

Если много осота, зима будет холодной.

Жара в этот день предвещает, что следующие 40 дней также будут жаркими.

Дождь пошел – к хорошему урожаю меда.

Дождь в первой половине дня будет недолгим.

Много цветов клевера распустилось – июль будет дождливым.

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Автор: Екатерина Пулатова