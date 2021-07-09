В народном календаре дата получила название Давид Солунский, Давид Земляничник, Тихвинская икона Божией Матери, Тихвинская ягодница

Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери и почитает память святого Давида Солунского. Про этот день говорят: "На Тихвинскую ягоды поспевают и птицы затихают". К 9 июля поспевала земляника, а женщины собирали эту ягоду в лесу. По поверьям, если в этот день в доме зажечь белую свечу, то весь год будет сытым.

Женщинам до этого дня нельзя было есть ягоды. Считалось, что при нарушении запрета их дети будут умирать. 9 июля для удачи клали листья земляники в карман. Тогда во всех делах человека ждет успех. Беременные собирали листья земляники и носили с собой до самых родов.

Ягоды земляники также применяли для лечения недугов и добавлялись в чай. Земляника считается полезной при головной боли, малокровии, болезнях печени и мочевого пузыря. Перетертую ягоду выкладывали на льняную ткань и прикладывали к язве.

Приметы погоды 9 июля

Дождь сегодня означает, что сентябрь будет дождливым.

Много росы сегодня – к хорошему урожаю огурцов.

Хорошая погода сегодня означает, что ещё 7 дней будет солнечно и ясно.

Полевые цветы сильнее обычного пахнут – к дождю.

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Автор: Екатерина Пулатова