Персональные наушники - самый популярный гаджет в ассортименте современного звукового оборудования. Актуальный выбор на отечественных сайтах складывается из сотен разнообразнейших моделей всех форм и разновидностей, которые только можно себе представить. И не удивительно, что большинство покупателей сталкивается с проблемами выбора - когда выбор, собственно, есть, но что именно стоит купить - самостоятельно разобраться практически невозможно. В нашем материале со специалистом интернет-магазины Музлайн разбираемся в том, какие бывают наушники, сколько стоит качественная модель и какие бренды заслуживают доверия.

Бренды на доверии

На сегодняшний день ведущими производителями профессиональных и пользовательских наушников являются компании:

Yamaha; JBL; Beyerdynamic; Marshall; Sony и многие другие.

Наравне с ними на рынке присутствуют и молодые азиатские компании, названия которых для наших покупателей практически ничего не говорят. Их продукция в сравнении гораздо дешевле, однако ее качество в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Конечно, покупать ноунейм-наушники не запрещено, однако присмотритесь получше к их свойствам и исполнению, прежде чем доставать кошелек.

Карта видов

Существует несколько основных разновидностей современных наушников - условно их можно сформировать в две большие категории, профессиональные и пользовательские девайсы, а уже среди них выделить:

студийные;

мониторные;

диджейские;

гибридные гарнитуры со встроенным микрофоном;

спортивные;

портативные беспроводные;

закрытые;

открытые;

компактные вакуумные и обычные вкладыши.

Различия между ними пролегают в двух плоскостях. Прежде всего, это конструкция - самое очевидное, что бросается в глаза и не требует объяснений даже для неспециалистов. А во-вторых, это технические возможности устройства, зависящие от качества и свойств комплектующих. Разумеется, профессиональные наушники куда более эффективные, удобные, практичные для решения профессиональных задач, связанных с живым звуком или записью. Пользовательские наушники обладают более скромными акустическими свойствами, но при этом удобны, практичны для ежедневного бытового применения и прослушивания музыки.

Разница между бытовыми и профессиональными наушниками пролегает также и в плоскости стоимости - если пользовательские девайсы принципиально доступны широкому кругу покупателей, то устройство класса про отличаются существенно более высокой ценой, которая может составлять несколько сотен долларов и больше. Эксперты интернет-магазина Muzline напоминают, что существуют и исключения из этих правил - это наушники hi-fi класса, пользовательские девайсы, обладающие невероятно точным и качественным звучанием, но не использующиеся при этом для профессиональной работы. Их стоимость очень часто превышает цену специализированных гаджетов, а аудитория их поклонников естественным образом ограничена как притязаниями к качеству звука, так и покупательской способностью.

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Автор: УНИАН