Любимчиком фортуны оказался Лев.

Лев - это не только очень гордый, но и сильный знак Зодиака.

Об этом сообщает Клубер.

Астрологи говорят, что Лев - это любимчик фортуны. Чаще всего у него в жизни происходит все так, как хочет именно он. И Вселенная для него вовсе не загадка.

Все, чем бы ни занимался представитель этого знака, он делает с большим вкусом и одновременно очень театрально. При этом из Львов можно выудить практически любую информацию с помощью лести. Также этот простой метод сработает и в том случае, если вы хотите что-то от него получить.

Стоит отметить, что обычные вещи ему не интересны. В этой жизни он хочет получать только все самое лучшее. К слову, "все и сразу" - это именно о Львах.

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Автор: Диана Могилевич