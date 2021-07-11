Астрологи рассказали, общение с какими знаками Зодиака отнимает много сил.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, с которыми сложно находить общий язык.

Телец

Либо так как хочет Телец, либо никак. Так что прежде чем вступать с ними в отношения, тысячу раз подумайте.

Скорпион

Соответствовать ожиданиям - вот главное правило в отношениях со Скорпионами. Если вы не дотягиваете до него, то лучше сразу бегите.

Овен

Эти люди могут оскорбить вас без зазрения совести. И поверьте, это будет очень неприятно. Но с этим ничего не поделаешь, такие они люди.

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Водолей

Водолея всегда нужна ставить на пьедестал и быть у него в тени. Собственно, своим поведением он всячески будет вам доказывать кто в доме хозяин.

Дева

Несмотря на всю свою доброту, Девы могут быть язвительными. Особенно, когда начинают жаловаться.

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Автор: Диана Могилевич