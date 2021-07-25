Эти мужчины приемлют измены, поэтому их жены часто остаются преданными.

Астрологи назвали шесть знаков Зодиака среди мужчин, которые часто изменяют своим женам.

Рыбы

Мужчины-Рыбы изменяют на уровне фантазий. Они любят большой улов, флирт, романтику, но дальше разговоров у них обычно дело не заходит. Поэтому поникшие Рыбы таки возвращаются к своим женам, но это совсем не значит, что во время секса они представляют только их.

Водолей

Водолеи обожают открытых и общительных девушек. Поэтому в большой компании они обратят внимание на ту, которая будет самой непосредственной. Если же эта девушка ответит ему взаимностью, то измены не избежать.

Козерог

Козероги заводят отношения "на стороне", только если питают сильные чувства к любовнице. Случайная связь - это не их стиль. При этом чаще всего они состоят в длительных отношениях с двумя женщинами сразу, так как умеют сосуществовать с ними. Ни одна из девушек не останется обиженной.

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Стрелец

Это одни из самых неверных мужчин. Это охотники, которым каждый день нужна новая добыча. Ради своей цели они готовы на все. Но вечером они таки вернутся к своей жене, потому что там удобно и комфортно.

Скорпион

Скорпионы обладают очень высоким либидо, поэтому для них очень важно чувствовать себя желанными. Если же девушка согласится на секс с ними, то сразу после этого процесса он исчезнет и забудет о ней. Вот такие вот Скорпионы. Но если в их отношениях с партнером все хорошо, то об измене они даже не подумают.

Весы

Весы - это любители мимолетных романов. Они не могут устоять перед красивой женщиной. При этом от жен они уходят довольно редко, так как те чаще всего готовы терпеть такое их любвеобильное поведение.

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Автор: Диана Могилевич