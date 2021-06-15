Знаменитого танцора похоронят 18 июня.

Известного хореографа Григория Чапкиса похоронят 18 июня.

Прощание с хореографом состоится в Клубе Кабинета министров с 11:00 до 13:00. После панихиды состоится погребение, с 13:00 до 15:00. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище в Киеве. После - поминальный обед для близких.

Отметим, Григорий Чапкис умер в возрасте 91 года после длительной борьбы с двухсторонней пневмонией. Несколько раз он попадал в реанимацию, его состояние улучшалось, а потом снова он начинал себя плохо чувствовать. О смерти хореографа стало известно вечером 13 июня.

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Автор: Диана Могилевич