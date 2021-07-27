В этот антирейтинг попали три знака Зодиака.

Астрологи составили антирейтинг мужей по знаку Зодиака. Самыми худшими из них оказались Близнецы, Водолей и Рыбы.

Близнецы

Отношения с этим знаком Зодиака будут достаточно волнующими и бурными, как на эмоциональных качелях. Они привыкли к свободе, и вовсе не потерпят ее ограничение. Кроме того, они не могут жить без флирта, что может часто расстраивать их вторую половинку. В результате у вас могут возникать взаимные претензии, которые приведут к разрушению ваших отношений.

Водолей

И здесь, и там - это о Водолеях. В целом они не держатся за брак, поэтому с легкостью могут от вас уйти. Да, из них могут получиться хорошие мужья, но для этого придется очень постараться. Но не каждая женщина готова пройти через такие испытания. В общем полагаться на этот знак Зодиака совсем не стоит.

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Рыбы

С Рыбами все совсем сложно. У них есть идеальная картинка, и если вы ей не соответствуете, то он вам тысячу раз об этом скажет. Более того, в поисках утешения они могут упасть в объятия другой женщины. А готовы ли вы простить своему партнеру измену? Хотя шанс на хорошие отношения с Рыбами у вас все же есть, если вы будете делать так, как хотят они.

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Автор: Диана Могилевич