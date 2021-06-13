Астрологи назвали пары знаков Зодиаков, которые скорее возненавидят друг друга, чем полюбят.
Об этом сообщает Клубер.
Овен и Козерог
Козероги любят конкурировать, но в схвате с Овном они могут пострадать. Овен - это огненный знак, который снесет все на своем пути.
Телец и Лев
У этой пары могут возникнуть разногласия из-за гордости Льва и упрямства Тельца. Если вдруг возникнет ссора, каждый из них захочет последнее слово оставить за собой. К слову, именно этот союз можно сравнить итальянской семьей.
Близнецы и Рыбы
Если Близнец не получает желаемого, то его гнев может быть достаточно устрашающим. А Рыбам нужно знать, что они всегда могут положиться на своего партнера. Вот здесь они и могут столкнуться с препятствиями на пути к счастливым отношениям.
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Скорпион и Стрелец
Оба эти знаки Зодиака достаточно эгоистичны. Именно эта черта их характера может приводить к регулярным ссорам.
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