Эти знаки Зодиака не смогут вместе ужиться.

Астрологи назвали пары знаков Зодиаков, которые скорее возненавидят друг друга, чем полюбят.

Об этом сообщает Клубер.

Овен и Козерог

Козероги любят конкурировать, но в схвате с Овном они могут пострадать. Овен - это огненный знак, который снесет все на своем пути.

Телец и Лев

У этой пары могут возникнуть разногласия из-за гордости Льва и упрямства Тельца. Если вдруг возникнет ссора, каждый из них захочет последнее слово оставить за собой. К слову, именно этот союз можно сравнить итальянской семьей.

Близнецы и Рыбы

Если Близнец не получает желаемого, то его гнев может быть достаточно устрашающим. А Рыбам нужно знать, что они всегда могут положиться на своего партнера. Вот здесь они и могут столкнуться с препятствиями на пути к счастливым отношениям.

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Скорпион и Стрелец

Оба эти знаки Зодиака достаточно эгоистичны. Именно эта черта их характера может приводить к регулярным ссорам.

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Автор: Диана Могилевич