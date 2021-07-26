Астрологи считают, что только три пары знаков Зодиака идеально друг другу подходят.

Астрологи назвали три пары знаков Зодиака, которые могут построить крепкий союз. Им друг с другом очень хорошо, комфортно и уютно.

Телец и Козерог

У этих знаков Зодиака одни цели и планы, поэтому вместе они могут добиться многого. Их притягивает друг другу как магнитом, поэтому и в интимной жизни у них проблем не будет. Да и в целом эта пара не будет ссориться, если конечно 100 черных кошек не перебегут им дорогу.

Лев и Весы

Это большие оптимисты и эстеты. Именно это их и объединяет. Кроме того, Лев подарит Весам уверенность в себе. А сам он станет более спокойным и нежным. При этом чаще всего Львов раздражает то, что Весы постоянно находятся в раздумиях. Но какое-то время они могут мириться с этим, так как хотят узнать неизведанное.

Дева и Водолей

И Дева, и Водолей не любят ссориться. Поэтому в их отношениях конфликтов практически не бывает. Но стоит обратить внимание на эмоциональность Водолея, которая может Деву спугнуть. А в целом их отношения можно назвать гармоничными.

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Автор: Диана Могилевич