Особенно это касается Льва и Скорпиона.

Астрологи назвали пары знаков Зодиака, между которыми может вспыхнуть настоящая буря эмоций.

Овен и Водолей

Эта пара по-настоящему страстная, поэтому для них секс всегда будет на первом месте. Они обожают физический контакт и полное владение своим партнером.

Близнецы и Стрелец

Близнецы и Стрельцы любят играть, но чаще всего эти игры заканчиваются для одного из них не очень хорошо. А все потому, что они могут изменять. Вероятнее всего, что даже после измены их отношения продолжаться, но о любви там речи не идет.

Весы и Телец

Это романтики, которые нуждаются в теплоте, нежности, любви, верности и вдохновении. Эта пара может напоминать героев из самой прекрасной сказки.

Козерог и Дева

У них может быть надежный союз, но он не основан на любви. Скорее всего, их привлекает в этих отношениях выгода, которую они могут получить. В целом их отношения можно назвать зрелыми, ведь там нет места ревности, скандалам, упрекам и претензиям.

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Рак и Рыбы

У этой парочки может быть безусловная любовь. Раки - семьянины, а Рыбы живут в мире розовых пони. Кажется, они нашли друг друга.

Скорпион и Лев

Этой пара обладает одержимость. Они буквально зависят друг от друга. Если вы любите американские горки, тогда такие отношения именно для вас. Их любовь способна разрушить все вокруг, и даже чужие семьи. Но, если Скорпион и Лев заиграются, то между ними может возникнуть настоящая ненависть.

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Автор: Диана Могилевич