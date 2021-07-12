У этих пар могут быть сумасшедшие отношения.

Астрологи рассказали, какие пары по знаку Зодиака идеально подходят друг другу.

Овен + Близнецы

Эту пару ждет только веселье. Овны достаточно импульсивные, а Близнецы готовы подстраиваться под своего партнера.

Телец + Рыбы

Рыбы - это еще те причудливые люди, поэтому рядом со сдержанными Тельцами они могут выпустить все свое естество наружу.

Близнецы + Стрелец

Близнецы и Стрельцы идеально подходят друг другу, так как и те, и другие любят веселье. И им оно обеспечено в полной мере.

Рак + Скорпион

Они способны утонуть в любви и страсти. Более того, в этой паре никогда не бывает измен.

Лев + Лев

Когда встречаются два таких сумасшедших человека, то всем вокруг стоит опасаться тех выходок, которые они могут показать всему миру.

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Дева + Рыбы

Они оба креативны, поэтому вместе могут реализовывать безумные идеи.

Весы + Стрелец

Их жизнь - это сплошное безумие, которое сложно контролировать. Но и в этом есть свои преимущества.

Стрелец + Овен

Эта пара способна сжечь все дотла. Более того, они не остановятся ни перед чем ради своих утех.

Козерог + Водолей

Эти люди часто выходят за рамки приличного. При этом чаще всего инициатором таких приключений становится именно Водолей.

Водолей + Близнецы

Водолей и Близнецы вместе могут придумывать какие-то гениальные идеи. В результате их ждет сказочный успех.

Рыбы + Рыбы

Рыбы - это мечтатели. Ну, а что происходит в паре, в которой таких человека сразу двое? Их жизнь превращается в мир розовых пони и единорогов.

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Автор: Диана Могилевич