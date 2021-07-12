Астрологи рассказали, какие пары по знаку Зодиака идеально подходят друг другу.
Овен + Близнецы
Эту пару ждет только веселье. Овны достаточно импульсивные, а Близнецы готовы подстраиваться под своего партнера.
Телец + Рыбы
Рыбы - это еще те причудливые люди, поэтому рядом со сдержанными Тельцами они могут выпустить все свое естество наружу.
Близнецы + Стрелец
Близнецы и Стрельцы идеально подходят друг другу, так как и те, и другие любят веселье. И им оно обеспечено в полной мере.
Рак + Скорпион
Они способны утонуть в любви и страсти. Более того, в этой паре никогда не бывает измен.
Лев + Лев
Когда встречаются два таких сумасшедших человека, то всем вокруг стоит опасаться тех выходок, которые они могут показать всему миру.
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Дева + Рыбы
Они оба креативны, поэтому вместе могут реализовывать безумные идеи.
Весы + Стрелец
Их жизнь - это сплошное безумие, которое сложно контролировать. Но и в этом есть свои преимущества.
Стрелец + Овен
Эта пара способна сжечь все дотла. Более того, они не остановятся ни перед чем ради своих утех.
Козерог + Водолей
Эти люди часто выходят за рамки приличного. При этом чаще всего инициатором таких приключений становится именно Водолей.
Водолей + Близнецы
Водолей и Близнецы вместе могут придумывать какие-то гениальные идеи. В результате их ждет сказочный успех.
Рыбы + Рыбы
Рыбы - это мечтатели. Ну, а что происходит в паре, в которой таких человека сразу двое? Их жизнь превращается в мир розовых пони и единорогов.
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